

نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والتي تناولت موضوعات تتعلق بالاستثمارات والاستقرار المالي، مؤكدة أن هذه التصريحات غير صحيحة، وتم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وجددت وزارة الداخلية التأكيد على أن أي تصريح صادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يتم نشره حصرا عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الداخلية، أو عبر وزارة الإعلام، داعية الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الملفقة، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة فقط.