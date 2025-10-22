القاهرة ـ هناء السيد



أعلنت مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج أمس فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447هـ ـ 2026م، اعتبارا من اليوم حتى الخميس 6 نوفمبر المقبل، مؤكدة أنه لن يعتد بأي طلبات بعد هذا الموعد.



وقالت وزيرة التضامن إن اللجنة العليا للحج، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خصصت 12 ألف تأشيرة لتنفيذها من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة، مشددة على حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية واستكمال جميع التعاقدات الخاصة برحلة الحج مبكرا.



وأضافت أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية مركزيا عبر بوابة الحج الموحدة المصرية منتصف نوفمبر المقبل، بحضور ممثلين عن جميع المحافظات، لاختيار الحجاج الفائزين وفقا لنسب التقديم والمستويات المختلفة، مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجا، وتنشر نتائج القرعة على الموقعين الإلكترونيين للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج، بالإضافة إلى المديريات والإدارات الاجتماعية.



من جانبه، أوضح أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن من بين شروط التقديم أن يكون المتقدم عضوا بالجمعية الأهلية ومسددا لاشتراكه السنوي، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وأن يكون مصري الجنسية وكامل الأهلية، وألا يقل عمره عن 21 عاما في 8 فبراير 2026، مع استثناء المرافقين للوالدين حتى 18 عاما، واشتراط وجود مرافق لمن تجاوز 75 عاما أو من ذوي الإعاقة وفق التقرير الطبي المعتمد.



وأشار إلى أنه لن يسمح للفئات المرضية عالية الخطورة بالتقدم، وفق تعليمات وزارة الصحة، مثل مرضى الفشل الكلوي أو تليف الرئة أو الأورام المتقدمة أو الأمراض المعدية، مؤكدا حق المؤسسة القومية لتيسير الحج في إعادة الفحص الطبي واستبعاد غير القادرين صحيا على أداء المناسك.



وأكد عبد الموجود أنه لا يجوز التسجيل في أكثر من جهة، حيث يعتد بالطلب الأول المسجل على بوابة الحج الموحدة المصرية، مشيرا إلى إمكانية التقديم الإلكتروني عبر الموقع: hij.moi.gov.eg بعد سداد الرسوم المقررة، على أن تراجع البيانات من قبل مديريات التضامن الاجتماعي المختصة قبل اعتماد الطلب رسميا.