القاهرة ـ أحمد صبري



استقبل وزير العمل محمد جبران أمس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدا من أصحاب الأعمال بمنطقة شق الثعبان بالقاهرة لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يحقق بيئة عمل لائقة ومتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال في منطقة شق الثعبان التي تعد واحدة من أهم المناطق الصناعية في محافظة القاهرة، والمتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت، كما تعتبر من أكبر مناطق تصنيع وتصدير الرخام في الشرق الأوسط.



وقد اتفق الحضور على ضرورة تفعيل آليات التواصل المشترك لتذليل العقبات ودعم استمرار النشاط الصناعي بالمنطقة.



وخلال اللقاء استعرض الوزير نتائج حملات التفتيش التي نفذتها الوزارة، والتي استهدفت التأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق القانون الجديد فيما يخص تراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والحد الأدنى للأجور. وفي هذا الإطار، وجه الوزير بتأسيس مركز تدريب مهني داخل المنطقة لتأهيل وتدريب العمال على مختلف مجالات صناعة الرخام والجرانيت، إلى جانب إطلاق مبادرة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية من خلال إصدار تراخيص عمل في توقيتات محددة لتقنين أوضاعهم، خاصة العمالة المؤقتة. وأكد الوزير محمد جبران أن الهدف من هذه اللقاءات هو تعزيز الوعي بين أصحاب الأعمال والعاملين بأحكام القانون الجديد، بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويحافظ على حقوق العمال، ويهيئ بيئة عمل آمنة ومنظمة تساهم في رفع كفاءة الإنتاج واستدامة النشاط الاقتصادي والصناعي. وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التوعية والتفتيش الإرشادي بمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن تطبيق القانون يتم وفق نهج تشاركي يضمن العدالة والاستقرار بسوق العمل.



من جانبهم، أعرب أصحاب الأعمال بمنطقة شق الثعبان، عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في التواصل المستمر معهم، وحرصها على دعم بيئة العمل وتذليل العقبات أمام المستثمرين، في إطار الالتزام بالقانون ومبادئ السلامة والصحة المهنية.