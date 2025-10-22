عبدالعزيز الفضلي



أشاد أمين سر الجمعية د.عبيد العتيبي بالاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة التربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD المعنية بتطوير المناهج المبنية على المهارات وأدوات التقييم المتطورة، مشيرا إلى أن الاتفاقية سيكون لها الأثر الإيجابي البالغ، وستساهم بشكل فعال في استكمال خطة الإصلاح التعليمي التي تقوم بها الوزارة حاليا وتطوير التعليم وفقا للمعايير الدولية ومن خلال التعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة. وأضاف د.العتيبي أن محاور خطة الإصلاح التي وضعتها الوزارة من خلال الاتفاقية مع المنظمة جاءت جميعها بما يتوافق مع المتطلبات والاحتياجات الماسة لواقعنا التربوي، خاصة فيما يتعلق بالمنهج الوطني للمدارس الحكومية، وبما يواكب المعايير العالمية ويعزز جودة التعليم، وإجراء دراسات مقارنة لأطر مناهج الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتصميم وتنفيذ امتحان جديد لإعادة ترخيص المعلمين بما يضمن كفاءة الكوادر التعليمية وتطوير أدائهم. واختتم د.العتيبي تصريحه مؤكدا حرص الجمعية الكامل على دعم الاتفاقية والوقوف إلى جانب الوزارة في مساعيها الجادة والحثيثة لإجراء نقلة نوعية في عملية تطوير التعليم والارتقاء به، وهو الذي عانى الكثير بسبب عدم وجود خطة استراتيجية، أو رؤى واضحة، الأمر الذي كانت له انعكاساته السلبية البالغة على واقع مسيرتنا التربوية، وفي وجود كم هائل من القضايا العالقة ومن حالة عدم الاستقرار.