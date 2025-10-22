دراسة التعاون وتقديم الخبرات التكنولوجية اليابانية والتقنيات الذكية في مجال المياه

قام وفد من جمعية المياه الكويتية برئاسة د. صالح المزيني بزيارة المركز الوطني للتقدم العلمي الصناعي والتكنولوجي الياباني الواقع في مدينة تسوكوبا باليابان، وكان في استقبالهم د. تومويكي هوري مدير مركز الأبحاث وفريق من الباحثين وهم د. يوشيكوني اوروشيغاوا ود.شينيا ساتوه ود. ماتابو فوكوي، وخلال اللقاء استمع الوفد في مستهل الزيارة إلى إيجاز والمسؤوليات الموكلة لمركز الأبحاث الياباني ودوره الحيوي في دعم الأبحاث المختلفة من بينها المياه. وحول تفاصيل الزيارة، قال المزيني إن «د.هوري الباحث الأول بالمركز أكد أنه على أتم الاستعداد للتعاون مع جمعية المياه الكويتية في أبحاث المياه وتقديم الخبرات التكنولوجية اليابانية والتقنيات الذكية في مجال المياه، كما استعرض الأبحاث الجارية للقطاعات الصناعية والحكومية ومنها مياه الشرب والصرف الصحي»، وفي الإطار ذاته «أوضح د.هوري أن المركز يضم أكثر من 2000 باحث 700 إداري ويبلغ عدد الفنيين أكثر من 3000 وغيرهم من العاملين، وذلك بهدف تحقيق تكامل الجهود في تنفيذ الأبحاث التي يقوم بها المركز». وأضاف د. المزيني أن «المركز يعمل ضمن آلية واحدة وسرعة التنسيق بين الأقسام البحثية وتحقيق أعلى معايير الإنتاج العلمي، والمركز يقوم بأداء رسالته في القيام بالأبحاث التي تخدم حماية المجتمع من التلوث وتعزيز ثقة الأفراد بالبحث العلمي». وأوضح خلال الزيارة أن «جمعية المياه الكويتية تركز رسالتها في التوعية المائية العلمية، وقامت بتنفيذ العديد من المشاريع والدراسات التي كان هدفها استدامة المياه»، مؤكدا أن «الكويت تولي اهتماما بالغا بالمحافظة على المياه وتطوير مصادرها، وتعمل على تذليل التحديات التي تواجه تلك المصادر، بما يضمن استمرارها، وهناك جهود كويتية جبارة تبذل لعمل استراتيجية مائية بغرض استدامة المياه للأجيال القادمة». وذكر د.المزيني «تم خلال اللقاء تم التباحث حول الأبحاث العلمية، ومناقشة أوجه وسبل التعاون المشترك بين الجانبين، بما يعزز العلاقات الثنائية العلمية ذات الاهتمام المشترك بين المركز الياباني وجمعية المياه الكويتية». ولفت إلى أن «الوفد قام بعمل جولة في رحاب المركز للاطلاع على الأبحاث الجارية والمختبرات»، معربا عن تقديره لما يقوم به المركز الياباني من أبحاث وأداء علمي متميز، وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا والدروع مع أخذ صور تذكارية.