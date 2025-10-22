السهلي: المعرض ثمرة تعاون أكاديمي وميداني يعزز بيئة التدريب التربوي

ثامر السليم



برعاية عميد كلية التربية أ.د.عيسى البلهان، وبإشراف مدير مركز التربية العملية د.سلطان محمد السهلي، نظم مركز التربية العملية في كلية التربية بجامعة الكويت معرضا تربويا تحت شعار «خبرات تعليمية»، يجسد التكامل الأكاديمي والمهني بين مختلف التخصصات التربوية والمراحل الدراسية. ويهدف المعرض إلى إبراز الخبرات التعليمية في الميدان التربوي، وتقديم عدد كبير من النماذج التطبيقية المستمدة من مدارس وزارة التربية، بما يسهم في تهيئة طلبة التربية العملية مهنيا قبل التخرج، وسط حضور مميز من أعضاء الهيئة الأكاديمية والتدريبية وممثلي المدارس، إلى جانب عدد كبير من طلبة وطالبات الكلية الذين تفاعلوا مع المعرض باعتباره نموذجا تطبيقيا لتكامل المعرفة النظرية مع التجربة العملية في إعداد معلم المستقبل. وفي هذا السياق، أكد مدير مركز التربية العملية د.سلطان السهلي أن المعرض يمثل ثمرة تعاون بين كلية التربية والمدارس الميدانية، ويجسد روح التكامل بين الإعداد الأكاديمي والتطبيق العملي، مشيدا بجهود الطلبة والمشرفين في إنجاح الفعالية.



وأوضح السهلي أن معرض «خبرات تعليمية» يأتي ضمن خطة المركز لتطوير بيئة التدريب الميداني وتوثيق التجارب التعليمية المتميزة، مشيرا إلى أن مشاركة جميع التخصصات والمراحل الدراسية في معرض واحد تعكس شمولية الرؤية التربوية في كلية التربية.



وشهد المعرض مشاركة واسعة من تخصصات رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، من مختلف المحافظات في الكويت، إضافة إلى مشاركة جامعة الكويت ممثلة بالدكتورة وضحة الفضلي، وخريجي كلية التربية ممثلين بالأستاذة أسماء العتيبي، التي تعاونت مع مركز التربية العملية في تنفيذ هذا المعرض النموذجي، كما تضمن المعرض أجنحة عرض تفاعلية قدمت فيها المعلمات نماذج من المشاريع التعليمية، والتقنيات التربوية، وأساليب التدريس المبتكرة، مما يعكس تظافر الجهود بين مركز التربية العملية والميدان التربوي، ويعزز جودة الإعداد المهني للطلبة المعلمين.