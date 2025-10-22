

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى العاصمة البحرينية، المنامة حيث يقام حفل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستمر حتى 31 الجاري بعدما أسند المجلس الأولمبي الآسيوي شرف استضافة الدورة في نسختها الأولى في منطقة الشرق الأوسط إلى البحرين وذلك بمشاركة 4302 رياضي شاب و900 مسؤول عن الفرق المشاركة و700 مدرب يمثلون 45 لجنة أولمبية آسيوية.



وتشهد البطولة منافسات في 26 رياضة بواقع 249 فعالية موزعة بين 124 للشباب و110 للشابات، فيما ستكون 15 منها مختلطة.



وكانت منافسات بعض الألعاب قد انطلقت مسبقا في أدوارها التمهيدية، اذ يواجه لاعب منتخبنا الوطني للتيك بول ناصر الصقر منافسه لاعب منتخب تايلند في قبل النهائي في الـ9 صباح اليوم بعدما تخطى الدور التمهيدي بفوزه في المباراة الثانية والثالثة بنتيجة 2-0 على لاعبي كمبوديا ولبنان وخسارته في المباراة الأولى بنتيجة 1-2 من لاعب منتخب باكستان، وفي ربع النهائي تمكن من الفوز على لاعب البحرين بنتيجة 2-0.



وفي منافسات الزوجي خرج اللاعبان عبدالرحمن الكندري وعبدالله الوهيب من المنافسات بعد الخسارة من العراق 0-2 في ربع النهائي.



وبهذه المناسبة، ذكر مدرب منتخبنا الوطني للتيك بول زيد العيدان أن ناصر الصقر قدم مستوى فنيا مميزا خلال منافسات الفردي استطاع على اثرها التأهل إلى نصف النهائي في أول مشاركة بدورة الألعاب الآسيوية والتي تم إدراجها لأول مرة ضمن دورات الألعاب الآسيوية، ومضيفا أن فترة الإعداد اقتصرت على فترة 3 شهور شارك خلالها اللاعبون في عدد من البطولات الدولية.



وقال عيدان أن اللاعبين يتطلعون لبلوغ منصة التتويج والظفر بأحد ميداليات الدورة في أول مشاركة لهم، مبينا أن المستويات الفنية التي ظهرت عليها المنتخبات المشاركة قوية ولكن ناصر تمكن من الوصول إلى المربع الذهبي والاقتراب من تحقيق ميدالية آسيوية.



من جهته، ذكر مساعد مدير البعثة عبدالله شعبان أن منتخبنا الوطني للتيك بول ظهر بمستوى مشرف خلال منافسات الفردي حيث تمكن ناصر الصقر من بلوغ مصف النهائي كما تأهل عبدالله الوهيب وعبدالرحمن الكندري في منافسات الزوجي إلى ربع النهائي مشيدا بالروح القتالية والحماس الذي اظهره اللاعبون خلال المنافسات، ومتمنيا أن تتوج جهودهم بإحدى الميداليات الثلاثة.