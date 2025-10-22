

على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للتنس الذي عقد مؤخرا في مدينة الماتي بكازاخستان، كرم رئيس اتحاد التنس عبدالرضا الغريب رئيس الاتحاد الآسيوي للتنس يوري بولسكي بحضور رئيس اتحاد كازاخستان للتنس نائب رئيس الاتحاد الدولي للتنس بولات اوتيموراتوف.



واتفق الطرفان الكويتي والكازاخستاني على استضافة اتحاد كازاخستان للتنس للاعبي منتخبنا الوطني للتنس وإقامة معسكر تدريبي لهم في مركز التنس العالمي التابع لاتحاد كازاخستان للتنس لمدة 4 أسابيع خلال النصف الأول من العام المقبل 2026 يتخلله تدريبات متنوعة بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المباريات مع لاعبي منتخب كازاخستان للتنس.



كما وافق الاتحاد الآسيوي للتنس على تنظيم الكويت لـ3 بطولات آسيوية للتنس لتحت 12 سنة وتحت 14 سنة في عام 2026 بمشاركة لاعبين من مختلف دول القارة الآسيوية، والتي ستكون فرصة للاعبين الكويتيين للاحتكاك باللاعبين الآسيويين ذوي المستويات الفنية العالية ما سيعود بالنفع والفائدة على التنس الكويتي.