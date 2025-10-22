

عين شون دايش مدربا جديدا لنوتنغهام فوريست بدلا من الأسترالي انج بوستيكوغلو المقال من منصبه بعد سلسلة من النتائج المخيبة، وفق ما أعلن النادي أمس. وكان دايش (54 عاما) بلا عمل منذ إقالته من تدريب ايفرتون في يناير الماضي بعد عامين في منصبه. وسبق له الإشراف على واتفورد (2011-2012) وبيرنلي (2012-2022)، وخاض أكثر من 330 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز كمدرب.



ووقع دايش عقدا حتى صيف 2027 بحسب بيان النادي الذي جاء فيه: «بنى دايك فرقا تتميز بتنظيمها الدفاعي وقوتها في الكرات الثابتة، وهي صفات تتوافق تماما مع سمات الفريق الحالي وهوية النادي الكروية».



وسيخوض دايش أول مباراة رسمية له مع نوتنغهام غدا الخميس على أرض فريقه الجديد في «يوروبا ليغ» ضد بورتو البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى ملعب بورنموث صاحب المركز الثالث حاليا لمواجهته الأحد المقبل في الدوري الممتاز.