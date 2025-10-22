

محمد راتب



صرح رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية معاذ اليحيا بأن مشرف عودت مساهميها ومتسوقيها على تمييز خاص لشهر أكتوبر على مستوى المهرجانات التسويقية في هذا الشهر من كل عام نظرا لأهميته من حيث التجهيز لنهاية فصل الصيف والاستعداد لفصل الخريف والشتاء وكذلك زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية بعد نهاية موسم الاجازات، وتم التجهيز بعناية للمهرجانات التي بدأت من 15 الشهر الجاري ويشمل السوق المركزي بمشرف وغرب مشرف وصيدلية مشرف ومبارك العبدالله بالإضافة إلى فرع اللوازم والختام بمركز العطور والتجميل.

وأضاف اليحيا ان تعاونية مشرف اعدت تشكيلة ضخمة من المنتجات لمهرجان السوق المركزي بمشرف وضاحية مبارك العبدالله تخطت الـ 1800 صنف لتناسب كل الاذواق وبخصومات تصل إلى ٥50% على مجموعة منتقاة من المنتجات ذات الطلب العالي من المساهمين والمتسوقين ورواد الجمعية، وقد شاركت في المهرجان شركات محلية وعالمية بعلامات تجارية مشهورة وتنوعت المنتجات ما بين الاستهلاكية والغذائية والكمالية، ويستمر المهرجان حتى نهاية أكتوبر الجاري، ويتزامن مع مهرجان الصحة والجمال بصيدلية مشرف ومبارك العبدالله الذي يضم العديد من منتجات الصحة والجمال والمكملات الغذائية والفيتامينـــــات بأسعار وتخفيضات عالية.

وبخصوص لوازم العائلة، قال اليحيا ان تم إعداد منطقة العروض بضاحية مبارك العبدالله ق6 الميزانين ليستوعب الكمية الكبيرة من المنتجات المعروضة سواء كانت أجهزة المطبخ او الأدوات الكهربائية وكل القطع الأساسية والكمالية التي يحتاجها المتسوقون للوازم العائلة وبأسعار تنافسية، مضيفا أنه سيكون ختام لمجموعة المهرجانات التسويقية مهرجان العطور والتجميل انطلاقا من يوم 23 الشهر الجاري ويضم العديد من الماركات العالمية المشهورة في عالم العطور والتجميل.



واختتم اليحيا ان الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية بشكل عام وجمعية مشرف بشكل خاص من تقديم مثل هذه المهرجانات أن تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وذلك عبر تعزيز القدرة الشرائية للمساهمين وجميع المتسوقين وتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، مما يخلق حالة من البيع والشراء والإقبال على الأسواق المحلية والتي يأتي على رأسها الجمعيات التعاونية وخاصة جمعية مشرف التي لا تدخر جهدا في سبيل تقديم افضل المنتجات وبأسعار تنافسية وبجودة عالية.