

تنطلق اليوم فعاليات أعمال مؤتمر الهلال الأحمر الخليجي الأول للذكاء الاصطناعي، والذي تنظمه جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار «نحو آفاق جديدة في العمل الإنساني والإعلام الإنمائي - استثمار قوة الذكاء الاصطناعي»، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 23 الجاري في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر السفير خالد المغامس إن المؤتمر يجسد حرص الجمعية على مواكبة التطورات التقنية الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة العمل الإنساني والإعلام التنموي.



ورحب المغامس بجميع المشاركين والمشاركات في المؤتمر من داخل دولة الكويت وخارجها، مثمنا حضورهم ومساهماتهم التي تثري هذا الحدث الإنساني الخليجي.



وعبر المغامس عن شكره وتقديره للجهات الراعية والداعمة للمؤتمر على دعمهم المستمر ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح فعالياته.



وأضاف ان المؤتمر يهدف إلى استكشاف آفاق استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرامج الإنسانية والإغاثية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل وخارج دول مجلس التعاون، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية.



وأوضح ان جلسات المؤتمر ستتناول استخدامات الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات الإنسانية، والتنبؤ المبكر بالكوارث، والاستجابة السريعة، إضافة إلى الأبعاد الأخلاقية والقانونية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الإنساني.



وبين المغامس أن المؤتمر يتضمن أيضا ورش عمل تدريبية وإطلاق مبادرات رقمية، منها ورشة العمل الخليجية لإعداد الكوادر الإعلامية في المجال الإغاثي والإنساني، مشيرا إلى أن الحدث يمثل خطوة رائدة نحو بناء رؤية خليجية موحدة لاستثمار الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان.