القاهرة - هالة عمران



ترأس د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع التاسع لمجلس المحافظين، لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بحضور د.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



ووجه رئيس الوزراء كذلك بأن يتولى جميع المحافظين اتخاذ ما يلزم لتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها في أثناء انتخابات مجلس الشيوخ، والاستفادة منها، وتجنب أي صعوبات قد تم التعرض لها أثناء الانتخابات المقبلة لمجلس النواب.



وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، على رأسها متابعة أسعار السلع وضبط الأسواق، وكذلك الاستعداد لموسم فصل الشتاء القادم، فضلا عن ملف التصالح، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.



وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه في ضوء صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يجب تحديد قيمة الزيادات التي سيتم إدخالها على تعريفة الركوب لوسائل النقل الجماعي والعام، سواء داخل المحافظة بالمدن المختلفة أو خارجها بين المحافظات وبعضها بعضا، مع تأكيد ضرورة وجود استقرار كامل في تطبيق هذه التعريفة الجديدة، لتحقيق الانضباط وضمان منع حدوث أي زيادات عن الأجرة المحددة، والتعامل بكل حسم مع المخالفين لذلك.



وفي الوقت نفسه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التصدي بكل حزم وحسم لأي تجاوزات، أو مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، خلال فترة الانتخابات البرلمانية، وعدم السماح بحدوث أي مواءمات أو مرونة في هذا الشأن.



وتطرق د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بالاستعدادات المكثفة من جميع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر، لافتا إلى أنه لم يعد يتبق سوى أيام معدودات على موعد هذا الحدث الأكبر الذي يترقبه العالم، مؤكدا أن العمل ماض على قدم وساق من جميع المسؤولين المعنيين لتنظيم الاحتفالية الكبرى بهذه المناسبة، كما تتم متابعة اللمسات الأخيرة على أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، مشددا على ضرورة قيام المحافظات المعنية بهذا الحدث برفع درجات الاستعداد القصوى، والاهتمام بأعمال النظافة والإنارة وتنسيق الموقع.