انتخبت ساناي تاكايشي، ذات التوجهات القومية، رئيسة لوزراء اليابان، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب، بفضل تشكيل ائتلاف في البرلمان بعد مفاوضات في اللحظات الأخيرة.



وانتخب مجلس النواب تاكايشي البالغة 64 عاما من الجولة الأولى بحصولها على 237 صوتا أي أكثر من الغالبية المطلقة (233).



وأصبح تعيينها رسميا بعد لقائها الإمبراطور ناروهيتو أمس.



وقد انحنت رئيسة الوزراء الجديدة، التي غلب عليها، التأثر مرات عدة أمام النواب، وستواجه خامس رئيسة حكومة في اليابان خلال عامين وضعا سياسيا حساسا.



وأمامها أيضا جدول أعمال دولي حافل، بما في ذلك زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل. وفي الرابع من أكتوبر، فازت تاكايشي برئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي (اليمين المحافظ) الذي تولى السلطة في اليابان من دون انقطاع تقريبا منذ العام 1955.



لكن الحزب، الذي تتراجع شعبيته بشكل متزايد لأسباب منها فضيحة مالية، خسر غالبيته في مجلسي البرلمان خلال الأشهر الأخيرة.



وانسحب حليفه حزب كوميتو الوسطي من الائتلاف الحاكم القائم منذ عام 1999، بسبب الفضيحة وآراء تاكايشي المحافظة.



ولضمان انتخابها رئيسة للحكومة خلفا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا، شكلت تاكايشي أمس الأول تحالفا مع حزب الابتكار الياباني «إيشين» اليميني الإصلاحي.



وسيعتمد استمرار رئيسة الحكومة الجديدة، على «استقرار هذا الائتلاف»، بحسب يو أوتشياما، الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة طوكيو.



وقال «سيحدد عامل حاسم آخر قرارها بالدعوة إلى انتخابات تشريعية من عدمه، فإذا فعلت ذلك وخسرت مقاعد، فسيكون لذلك تأثير سلبي جدا على صورتها». ووعدت تاكايشي بـ«تعزيز الاقتصاد الياباني وجعل اليابان دولة مسؤولة تجاه الأجيال المقبلة».



وتعهدت رئيسة الوزراء الجديدة، المعجبة برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر والملقبة بـ «المرأة الحديدية»، تشكيل حكومة تضم نسبة عالية من النساء «على النمط الإسكندنافي»، في حين أن حكومة إشيبا السابقة كانت تضم امرأتين فقط.



واليابان مصنفة في المرتبة 118 من بين 148 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، في حين أن نسبة النساء في مجلس النواب تبلغ 15% فقط.



وستواجه تاكايشي أيضا تحدي مكافحة التراجع الديموغرافي في اليابان، بالإضافة إلى مهمة تنشيط رابع أكبر اقتصاد في العالم.



ويشغل ائتلافها مع حزب «إيشين» 231 مقعدا في البرلمان، أي أقل من 233 مقعدا لازما للغالبية المطلقة، وسيتعين عليها تاليا العمل مع أحزاب أخرى لتمرير قوانينها.



وسبق أن أيدت تاكايشي زيادة الإنفاق الحكومي، على غرار رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.



وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تاكايشي بمناسبة انتخابها كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ اليابان، مؤكدة أن انتخابها يشكل «لحظة تاريخية».



وقالت فون دير لاين في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «أحر التهاني لساناي تاكايتشي بانتخابها رئيسة لوزراء اليابان»، معتبرة ان توليها هذا المنصب «يعد خطوة فارقة في مسيرة القيادة النسائية».



وأعربت في هذا المجال عن تطلعها إلى العمل الوثيق مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة من أجل «الارتقاء بالشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي واليابان إلى مستويات أعلى»، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالي التنافسية والأمن.