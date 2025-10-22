عبدالحميد الخطيب



تنطلق أنشطة «موسم الكويت» الغنائي في نسخته الثالثة 28 نوفمبر المقبل، بحفل جماهيري ضخم يجمع المطربين تامر عاشور وآدم، على مسرح «الأرينا كويت» بمجمع «360»، في أمسية متميزة ينتظرها عشاق الفن الراقي والطرب الأصيل.



الحفل من إنتاج وتنظيم شركة «باشا غروب»، والتي أكدت أن انطلاق الموسم هذا العام يأتي برؤية متجددة من خلال تقديم فعاليات نوعية تسهم في تعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للفنون والأنشطة الثقافية المتميزة، وقال المنتج حسين موسى، الرئيس التنفيذي للشركة: سيكون الحفل بمواصفات إنتاجية عالمية من حيث الإخراج والمؤثرات البصرية والصوتية، ليمنح الجمهور تجربة فنية متكاملة تعكس روح «موسم الكويت» لهذا العام بما يحمله من تنوع في المحتوى الفني والترفيهي.



يذكر أن «موسم الكويت» في دورته الثالثة سيشهد سلسلة من الحفلات الكبرى التي تجمع نخبة من نجوم الغناء والترفيه في الوطن العربي، استمرارا للنجاح الكبير الذي حققه الموسم في نسختيه السابقتين.