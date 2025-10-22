يمثل البلاستيك، وهو المكون الرئيسي للنفايات البحرية، خطرا متزايدا منذ عقود، إذ تنقله الأنهار إلى المحيطات بملايين الأطنان.



في العام 2017، ذكر باحثون أميركيون في مجلة «ساينس أدفانسز» الأميركية، أن العالم أنتج 8.3 مليارات طن من البلاستيك منذ عام 1950. ومذاك، أصبح هذا الرقم معيارا بين الأوساط العلمية.



حدث جيروين سونكي، وهو باحث في الكيمياء الجيولوجية البيئية في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، هذه الحسابات ليصل الرقم إلى عشرة مليارات طن عام 2023.



وقال «لاتزال هناك شكوك قائمة، نظرا إلى صعوبة إجراء تحليلات عن تدفق البلاستيك واختلاف المناهج، لكننا نقترب من توافق على حجم المشكلة من حيث الأرقام التقريبية». وتجمع منظمات مختلفة على أن الإنتاج السنوي يتجاوز 400 مليون طن، ومن بينها منظمة «بلاستيكس يوروب» (413.8 مليون طن عام 2023) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (435 مليون طن عام 2020).