أعلنت الحكومة البريطانية شطب تنظيم «هيئة تحرير الشام» من قائمة الإرهاب، كجزء من الاستجابة للتطورات بسورية، مؤكدة ان ذلك، يدعم تعاونا أوثق مع الحكومة السورية الجديدة.



ويتوافق مع خطوة أميركية مماثلة، علما ان الهيئة كانت برئاسة أحمد الشرع والتي حلت نفسها سابقا. والقرار الصادر عن وزارتي الداخلية والخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، بحسب موقع «عنب بلدي» يزيل الهيئة من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة، وفق أمر قدم إلى البرلمان، في خطوة وصفتها لندن بأنها تمهيد لتعاون أوثق مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.



وجاء القرار استجابة لما وصفته الحكومة بـ «التطورات الكبيرة في سورية» منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.



وأكد البيان الحكومي أن رفع الحظر سيسهم في دعم أولويات السياسة الخارجية البريطانية، من مكافحة الإرهاب إلى قضايا الهجرة وتدمير الأسلحة الكيماوية.



وأشار البيان إلى أن «هيئة تحرير الشام» أدرجت على قائمة الإرهاب البريطانية عام 2017، بوصفها اسما بديلا لتنظيم «القاعدة»، إلا أن المتغيرات الأخيرة على الساحة السورية دفعت لندن إلى إعادة النظر في تصنيفها.



وأكدت الحكومة البريطانية دعم انخراط الحكومة السورية في مهمة مكافحة «داعش»، والتعاون معها للقضاء على الأسلحة الكيميائية.



وشددت على أن شطب «تحرير الشام» من قوائم الإرهاب يتوافق مع خطوة أميركية مماثلة في وقت سابق من العام الحالي.



وتأتي الخطوة البريطانية بعد أشهر من زيارة وزير الخارجية البريطاني السابق إلى دمشق ديفيد لامي في يوليو الماضي، وهي الزيارة التي أعادت العلاقات الديبلوماسية بين البلدين بعد أكثر من عقد من القطيعة.



وقالت الحكومة إنها «ستحكم على الحكومة السورية الجديدة بأفعالها لا بأقوالها»، مؤكدة استمرار الضغط لتحقيق «تقدم حقيقي ومحاسبة السلطات السورية على التزاماتها في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار في سورية والمنطقة».