«ما فائدة الفوز في النقاش ثم خسارة مودة الشخص الذي يناقشك»

جوردان بترسون، عالم النفس الأميركي، يلفت النظر إلى أن النقاشات المحتدمة قد تجعلك تخسر من يناقشك إذا شعر برغبتك في الفوز عليه بالنقاش.