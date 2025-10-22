«ما فائدة الفوز في النقاش ثم خسارة مودة الشخص الذي يناقشك»
جوردان بترسون، عالم النفس الأميركي، يلفت النظر إلى أن النقاشات المحتدمة قد تجعلك تخسر من يناقشك إذا شعر برغبتك في الفوز عليه بالنقاش.
«أعشق الطيران وأستثمر فيه رغم حبي للبيئة»
جون ترافولتا، الممثل الأميركي، يعترف بأنه يعشق الطيران سواء كهواية ومهنة أو كمجال للاستثمار رغم كل ما يقال عن أثر الطيران على البيئة.
«أقوى مباراة في تاريخ البشرية»
دانا وايت، رئيس منظمة القتال النهائي، يقول إن المباراة المزمع إقامتها بين أليكس بيريرا وجون جونز، وكلاهما بطل سابق للعالم في فنون القتال المختلطة ستكون أقوى مباراة تشهدها هذه الرياضة.
