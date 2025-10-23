استعرض مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ورئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن السفير حمد المشعان إسهامات وإنجازات الكويت وجمهورية كينيا منذ توليهما الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعني بشرق أفريقيا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مطلع عام 2024.



وقال السفير المشعان في كلمة له بالإنابة عن مجموعة العمل المعنية بشرق أفريقيا في الجلسة الأولى خلال الاجتماع الـ 25 للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء إن الكويت استضافت في شهر أكتوبر من العام الماضي ورشة عمل بعنوان «فك الارتباط ونزع التطرف وإعادة التأهيل والإدماج» بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.



وأشار إلى استضافة الكويت اجتماع خبراء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول «تعزيز التعاون القضائي الدولي والتعامل مع الأدلة في قضايا الإرهاب» الذي عقد يومي 15 و16 الجاري.



وذكر أن كينيا استضافت فعاليتين في عاصمتها نيروبي، الأولى بتاريخ 30 مايو 2025 وهي ورشة عمل حول «التدريب على فك الارتباط التحفيزي لضباط الأمن» التي تناولت الممارسات الجيدة في مجالات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وأما الثانية فانعقدت يومي 2 و3 سبتمبر 2025 تحت عنوان «دور المرأة في منع التطرف العنيف ومكافحته».



ولفت إلى أنه في الفترة المقبلة تهدف مجموعة العمل المعنية بشرق أفريقيا ضمن خطة عملها الى تنظيم فعاليتين، الأولى استضافة الكويت في شهر يناير المقبل اجتماعا لخبراء المنتدى حول «حماية الفضاءات الافتراضية من خلال الاتصالات الاستراتيجية»، والثانية اجتماع مشترك بين مجموعتي العمل المعنية بشرق أفريقيا وغرب أفريقيا في شهر مارس المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي.



وانطلق يوم الاثنين الماضي بالدوحة الاجتماع الـ 25 للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 20 إلى 22 الجاري، ويعقد برئاسة مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.