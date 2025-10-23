ينظر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في مزاعم بشأن قيام لاعب وسط بيرنلي، الدولي التونسي حنبعل المجبري، بالبصق على جماهير ليدز يونايتد خلال مباراة بين الفريقين السبت على ملعب «تيرف مور» ضمن الدوري المحلي لكرة القدم.



وأكدت الشرطة في لانكاشير أنها بصدد «التحقق من الوقائع» المتعلقة بالحادثة، بعد تلقيها شكوى رسمية من أحد مشجعي ليدز كان متواجدا في القسم المخصص لجماهير الفريق الضيف داخل الملعب.



دخل المجبري (22 عاما) كبديل في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، وتلقى بطاقة صفراء في الوقت بدلا عن الضائع، بعد دخوله في مشادة مع السويدي غابريال غودموندسون بعد تدخل قوي على مدافع ليدز أمام مقاعد البدلاء.



وأفادت شبكة بي بي سي أن الاتحاد الإنجليزي يراجع حاليا هذه المزاعم، لكنه لم يفتح تحقيقا رسميا كاملا في الواقعة حتى الآن.



وقالت الشرطة إنها «على علم بحادثة مزعومة تورط فيها لاعب من بيرنلي خلال الشوط الثاني من مباراة الدوري الإنجليزي بين بيرنلي وليدز يونايتد التي أقيمت على ملعب تيرف مور يوم السبت».



وأضافت «نعمل حاليا مع نادي بيرنلي لكرة القدم للتحقق من الوقائع».



من جانبها، أكدت إدارة ليدز علمها بالادعاءات لكنها لم تصدر أي تعليق بشأنها.



أما نادي بيرنلي الذي حقق فوزه الثاني هذا الموسم وفاز بالمباراة 2-0، فقد رفض الإدلاء بأي تصريح.