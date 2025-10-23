

يحيى حميدان



رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت من وتيرة استعداداته لملاقاة الأنصار اللبناني بعد غد السبت في انطلاق منافسات المجموعة الثانية من دوري التحدي الآسيوي التي يستضيف منافساتها على ستاد جابر المبارك بنادي الصليبخات.



ويفتقد «الأبيض» جهود مدافعه الكونغولي مالك زولا للاصابة، فيما سيكون باقي اللاعبين جاهزين لمواجهة الأنصار.



ويضع الجهاز الفني للفريق الكويتاوي بقيادة المدرب المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش أهمية كبيرة للبطولة القارية، حيث يسعى لخطف الصدارة والتأهل المباشر دون الدخول في حسابات معقدة.



ويصل وفد الانصار اليوم للبلاد، فيما سبقه باشوندارا كينغز البنغالي أول من أمس، والسيب العماني وكذلك الحكام والمراقبون والمقيمون أمس.



وتتدرب الفرق الأربعة على الملاعب الفرعية لستاد جابر الدولي، فيما يحتضن ستاد جابر المبارك جميع المباريات.