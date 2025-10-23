

أسامة أبو السعود



نظمت مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية مساء الثلاثاء أمسية شعرية جديدة ضمن فعاليات ديوان البابطين للشعر العربي، استضافت فيها د.سالم عباس خدادة، حيث ناقش مختارات الشاعر أحمد مشاري العدواني الشعرية الواردة في كتاب «سمر التقديم». وأدار الندوة د. فالح بن طفلة العجمي في مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي، بحضور جمع من الأدباء والمفكرين والمهتمين بالشعر العربي، الذين تفاعلوا مع المناقشات الأدبية التي سلطت الضوء على خصوصية تجربة العدواني الشعرية، وعمقها الإنساني واللغوي.



وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية سعود عبدالعزيز البابطين أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص المؤسسة على إثراء الحركة النقدية العربية وفتح نوافذ جديدة أمام الدراسات الشعرية الجادة، مؤكدا أن ديوان البابطين للشعر العربي يمثل منصة حوارية تسهم في نشر الذائقة الأدبية وتعزيز حضور الشعر في الحياة الثقافية المعاصرة.



وأضاف البابطين قائلا: «إن ديوان البابطين للشعر العربي يشكل مساحة حية للحوار والتفاعل بين الأجيال الشعرية، ويعكس إيمان المؤسسة بأن الكلمة المبدعة هي جسر التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل».



واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المؤسسة ستواصل تنظيم فعالياتها الأدبية والثقافية التي تهدف إلى نشر الوعي الجمالي باللغة العربية وتعزيز مكانة الكويت كمركز إشعاع ثقافي عربي، وإبراز قيمة الشعر بوصفه لغة فكر وجمال وتعبير عن الإنسان والمجتمع.