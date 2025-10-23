عبدالله الراكان



أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام قرارين إداريين بشأن اعتماد تشكيل لجان الترقيات لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريب في كلية الدراسات التجارية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم المسار الأكاديمي وتطوير الكوادر التعليمية والتدريبية.



ونص القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، على اعتماد تشكيل لجنة ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالكلية برئاسة د.عدنان العلي أستاذ كلية الدراسات التجارية، وعضوية كل من: أ.د.يعقوب الرفاعي، أ.د.أحمد الحسيني، أ.د.مدالله سويدان، أ.د.أحمد النويعم.



فيما نص القرار الثاني على اعتماد تشكيل لجنة ترقيات أعضاء هيئة التدريب بالكلية برئاسة عميد كلية الدراسات التجارية د.فارس الحيان، وعضوية كل من: د.علي الوايل، عبدالهادي الهاجري، وائل سليمان الحبشي، وراشد الهاجري.



وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى ترسيخ معايير الجودة والتميز الأكاديمي وتطوير الكفاءات العلمية والتدريبية بما يخدم العملية التعليمية في كلياتها ومعاهدها.