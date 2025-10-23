أصدرت لجنة الشكاوى والتحكيم في الإدارة العامة للطيران المدني 66 مخالفة وعقوبات وغرامات بحق مكاتب سياحة وسفر لمخالفتها القوانين والاشتراطات.



وقال مدير إدارة النقل الجوي ورئيس لجنة الشكاوى والتحكيم عبدالله الراجحي في تصريح لـ«كونا» أمس الأربعاء، إنه تم اتخاذ العقوبات والغرامات بحق 58 مكتبا لمخالفتها الاشتراطات والتعاميم الخاصة بترخيص التواصل الاجتماعي إضافة إلى 8 مكاتب سياحة وسفر وشركة طيران لمخالفتها التعاميم والقوانين الصادرة عن الطيران المدني والمتعلقة بتذاكر السفر.



وأضاف الراجحي أنه تم تحويل شخصين إلى النيابة العامة لمخالفتهما المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 الخاصة بالتعامل بأمور الطيران المدني دون حصول على موافقة «الطيران المدني». ولفت إلى أن لجنة الشكاوى والتحكيم عقدت اجتماعها العاشر لهذا العام بحضور كافة أعضائها من جهات الدولة الرسمية وذلك للنظر في شكاوى جمهور المسافرين المقدمة عن طريق منصة «سهل» تجاه مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران العاملة.



وبين أنه تم النظر كذلك في المخالفات المرصودة عن طريق الجولات التفتيشية والرقابة الإلكترونية من قبل مفتشي إدارة النقل الجوي لمخالفتهم القوانين والتعاميم الصادرة عن الطيران المدني والخاصة بسوق النقل الجوي في الكويت واتخاذ الإجراءات القانونية بها.



ودعا جمهور المسافرين للتأكد من عدم التعامل مع المكاتب غير المرخصة من الطيران المدني وأخذ جميع التفاصيل الخاصة بتذاكر السفر وحجوزات الفنادق وإدخال البيانات الصحيحة وشروط الحجز والإيصالات عند التعامل مع المكاتب وذلك حفظا لحقوقهم.



وأكد الراجحي على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة القوانين والتعاميم الصادرة في تنظيم عمل سوق النقل الجوي بالكويت، مشددا على عدم التهاون في هذا الأمر والحفاظ على حقوق الدولة والمسافرين واستقرار السوق بشكل عام.