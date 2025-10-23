أكدت شركة لولو هايبر ماركت الكويت مجددا التزامها الراسخ بدعم الصحة المجتمعية وتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية، من خلال رعايتها ومشاركتها الفاعلة في يوم حملة التوعية بسرطان الثدي الذي نظمه المعهد العالي للاتصالات والملاحة تحت رعاية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وأقيمت الفعالية يوم الأربعاء 21 أكتوبر في مسرح وبهو المعهد، بهدف رفع مستوى الوعي بطرق الوقاية من سرطان الثدي والتأكيد على أهمية الكشف المبكر في الحفاظ على الصحة وتعزيز ثقافة الفحص الدوري بين أفراد المجتمع.



وتعكس مشاركة لولو هايبر ماركت الكويت حرصها المستمر على دعم مبادرات الصحة العامة، وتوطيد شراكتها مع المؤسسات التعليمية في نشر الوعي بالقضايا الصحية الحيوية وأسهمت الشركة في نجاح الفعالية من خلال تقديم هدايا ترويجية تحمل طابع العافية والصحة، وتوزيع مواد توعوية تثقيفية، إلى جانب المشاركة الميدانية الفعالة لفريق لولو هايبر ماركت في أنشطة الحملة، بما يجسد التزامها العميق بمسؤوليتها المجتمعية. وتضمن يوم التوعية محاضرات توعوية قدمها نخبة من خبراء الرعاية الصحية، إلى جانب عروض تقديمية وجلسات تفاعلية هدفت إلى تشجيع النساء على جعل الفحص المبكر أولوية في حياتهن اليومية، واتباع خيارات صحية في نمط المعيشة، كما شهدت مشاركة واسعة من الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والزوار الذين اجتمعوا لنشر رسالة الأمل والقوة والدعم في مواجهة سرطان الثدي.



ومن خلال هذه المبادرات، تواصل شركة لولو هايبر ماركت الكويت ترسيخ دورها الريادي في قطاع تجارة التجزئة الذي يتجاوز حدود العمل التجاري ليحدث أثرا إيجابيا ملموسا في المجتمع، انسجاما مع رسالتها في تعزيز الصحة والتعليم والمشاركة المجتمعية في الكويت.