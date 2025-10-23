

سلطان العبدان



استضافت الكويت صباح أمس أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة وفود رسمية من مختلف دول الخليج وحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون.



وفي كلمته الافتتاحية، رحب وكيل وزارة الأشغال العامة م.عيد الرشيدي بالمشاركين، معبرا عن سعادته بانعقاد الاجتماع في الكويت، مؤكدا أن اللقاء يأتي في إطار التعاون البناء والتنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون، بما يعزز التكامل الخليجي في مجالات النقل والمواصلات.



وقال الرشيدي: نستذكر بكل فخر واعتزاز الروابط الأخوية المتينة التي تجمع دول مجلسنا، ونعمل معا على تحقيق الأهداف المنشودة لازدهار منظومتنا الخليجية على كل الأصعدة، من خلال تعاون بناء وهادف في قطاع النقل والمواصلات، يواكب تطلعات قادتنا ويخدم أجيالنا القادمة.



وأشار إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت نقلة نوعية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بفضل الإدارة الحكيمة والرؤية الثاقبة لقادة دول المجلس، مؤكدا أن المجلس تبنى العديد من البرامج والمبادرات التي دفعت التعاون المشترك نحو خطوات كبيرة إلى الأمام، ومنها ما تقوم بها هيئة السكك الحديدية الخليجية نحو تنفيذ مشروع الربط الحديدي بين دول المجلس، الذي يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية الواعدة في المنطقة.



وقدم شكره لدولة قطر الشقيقة على استضافتها السابقة للاجتماع، وما أثمرته من قرارات مهمة، متمنيا لمملكة البحرين الشقيقة كل التوفيق في استضافتها للاجتماع المقبل.



واختتم قائلا: نسأل الله التوفيق في اجتماعنا هذا، وأن تتكلل جهودنا بالنجاح لتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل في مجالات النقل والمواصلات، بما يعود على دولنا بالخير والمنفعة، ويحقق طموحات قادتنا وشعوبنا نحو مستقبل أفضل.