

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية سعد سليمان الشريدة عن توزيع 11.5% على المساهمين بعد اعتماد الجمعية العمومية.



وقال الشريدة: بحمد الله تم اعتماد الميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية 31/08/2025 من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وبلغت مبيعات جمعية الفنطاس 12625193 دينارا، كما بلغ صافي أرباح الجمعية 823120 دينارا.



وأضاف الشريدة ان عائد مشتريات المساهمين بلغ 11.5% توزع بعد انعقاد الجمعية العمومية في 11/11/2025، لافتا إلى ان مجلس الإدارة يسعى دائما إلى مزيد من التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمساهمين وأهالي المنطقة.



وأفاد بأن مجلس الإدارة يحرص كل الحرص على انتهاج سياسة متوازنة بين المبيعات والمشتريات والمصروفات والإيرادات، الأمر الذي أدى بالجمعية إلى قوة مركزها المالي.