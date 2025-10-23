المجلس اعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء، بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:



أحاط سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، المجلس علما في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة والوفد الرسمي المرافق له، وفحوى جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت وجمهورية تركيا الصديقة، والتي ترأس خلالها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، الجانب الكويتي فيما ترأس الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة الجانب التركي وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، والتي تضمنت استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وجمهورية تركيا الصديقة نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا سموه إلى أن هذه الزيارة توجت بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية تركيا الصديقة على ما يلي:



1 - اتفاقية النقل البحري ومذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية الكويتية ووزارة النقل والبنية التحتية التركية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.



2 - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة.



3- مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية ومكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.



من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري حول تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات، والذي سيشمل إقامة محميات طبيعية إضافة إلى محمية بحرية، كما أن المخطط مصمم لإقامة مناطق سكنية وتجارية بالإضافة إلى مرافق ترفيهية عامة، كما تضمن المخطط الهيكلي تصورا بالنسبة لمنطقة رأس عشيرج وجزر عشيرج.



من جهة أخرى، أحاط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته الرسمية إلى عاصمة الولايات المتحدة الأميركية الصديقة واشنطن خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر والتي ترأس فيها وفد الكويت والذي ضم في عضويته محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد شملان البحر وعددا من المسؤولين في وزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسنة 2025، حيث تم خلالها بحث القضايا المطروحة على المستوى العالمي ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية والحد من الفقر بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية.



كما أحاط مجلس الوزراء علما بنتائج اجتماع محافظي الدول العربية مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا وتم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الأولوية للدول العربية، أبرزها إعادة التعافي في الدول الخارجة من النزاعات ودعم البنك الدولي في دمج التحول الرقمي في استراتيجيات سوق العمل لإعداد القوى العاملة في وظائف المستقبل ومعالجة الفجوات في البنية التحتية ورأس المال البشري وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى إحاطته بنتائج اجتماع وزراء المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENAP) مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والذي تم خلالها استعراض آخر التطورات الاقتصادية والعالمية وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الاقتصادية العالمية بما في ذلك التحديات الاقتصادية الراهنة.



وأيضا أحاط المخيزيم المجلس علما بفحوى مشاركته بفعالية رفيعة المستوى بعنوان (التحول الاقتصادي في الكويت - أسس لمرحلة جديدة) والتي نظمها اتحاد المصارف الكويتية في جامعة جورج واشنطن والتي ركزت على إبراز دور القطاع المالي في دعم مسار التحول الاقتصادي وتنويع الاقتصاد وفق رؤية الكويت 2035 وتسليط الضوء على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتمويل المبتكر.



واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها. كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.



واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.