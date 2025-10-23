أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم حرص الكويت على دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجال المياه وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء بما يعزز الأمن المائي والاستدامة البيئية.

جـاء ذلك فــي تصريـح للوزير المخيزيـم لـ «كونا» خلال مشاركته في الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة.

وقال الوزير المخيزيم إن الكويت تولي اهتماما خاصا بتنمية مواردها المائية وتحسين كفاءتها من خلال تطبيق التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في عمليات التخطيط والإدارة إلى جانب تبني مبادرات تدعم أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية (كويت جديدة 2035).



بدوره، قال وزير الموارد المائية والري المصري د.هاني سويلم رئيس الدورة الرابعة للمؤتمر في كلمة له بالافتتاح ان دول منظمة التعاون الإسلامي التي تمثل ما يقارب من 24% من سكان العالم لا تتجاوز حصتها من الموارد المائية المتجددة 3.3% من الإجمالي العالمي وفقا لتقرير المنظمة للمياه.



من جانبه، قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي رئيس الدورة الخامسة الحالية ان تحقيق الأمن المائي يشكل ركيزة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى شح موارد المياه وارتفاع الاستخدام المطرد يحتم على الجميع رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير البنية التحتية.