تجاوز شروط التخطي وتعمّد تعطيل وإعاقة حركة المرور و«ممنوع الوقوف».. والغرامة بين 15 و20 ديناراً



أحمد خميس



أصدرت الإدارة العامة للمرور تعميما إداريا تضمن حجز المركبة لمدة شهرين لمرتكبي مخالفات تجاوز شروط التخطي وتعمد تعطيل حركة المرور، وتعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة إلى جانب ممنوع الوقوف، على أن يلزم المخالف بدفع الغرامات المالية التي تتراوح بين 15 و20 دينارا بعد انقضاء فترة الحجز.



وأكد مصدر أمني أن التعميم الإداري دخل حيز التنفيذ أمس، لافتا إلى ان حجز المركبة شهرين كان ينفذ قبل أيام على مخالفات التخطي وإعاقة حركة السير إلى جانب المخالفات الجسيمة، ولكن أضيفت له أمس الإعاقة وممنوع الوقوف وهي مخالفات كانت ترتكب بشكل كبير في المواقف العامة.



هذا، وتضمن التعميم الصادر أمس برقم 9/2025 تنفيذ الأوامر بالتعليمات والتعميم على مساعدي المديرين ورؤساء الأقسام والموظفين ومن في حكمهم والالتزام التام بتنفيذ التعليمات وعدم السماح لأي مسؤول بفك الحجز على المركبة المخالفة.