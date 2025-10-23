أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة تقديمها مقترحا بتخصيص مسجد واحد على الأقل في كل محافظة يتم فيه عرض خطبة الجمعة والمناسبات الدينية بلغة الإشارة.



وقالت الحويلة لـ «كونا» أمس إن المقترح يأتي انطلاقا من التزام الكويت بتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتجسيدا لمبادئ العدالة والمساواة في إتاحة الخدمات الدينية لجميع فئات المجتمع بما في ذلك فئة الصم، موضحة أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تعزيز الوعي الديني والاجتماعي وتوسيع دائرة الاستفادة من خطب الجمعة والمناسبات الدينية وتأتي من باب تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية في تحقيق الأهداف المشتركة وخدمة فئات المجتمع.



وذكرت أن المقترح ينسجم مع التوجهات الوطنية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم الكامل في الحياة العامة، مشيرة إلى سعي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية لعقد اجتماع مشترك لبحث الجوانب التنظيمية والفنية وآلية التنفيذ المناسبة لضمان استدامة المشروع ونجاحه على المدى الطويل. وأعربت عن تقديرها لجهود وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة بيوت الله ونشر القيم الدينية السامية، آملة أن يشكل هذا التعاون نموذجا يحتذى في مجال الشمول الديني والاجتماعي بالكويت.