أصدر وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أمس الاربعاء عددا من القرارات الوزارية بتعيين عدد من المديرين العامين في إدارات وزارة الإعلام. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه في قطاع الإذاعة والتلفزيون تم تعيين د. يوسف السريع مديرا عاما للإدارة العامة للإذاعة وبدر الدعي مديرا عاما للإدارة العامة للتلفزيون، ولافي السبيعي مديرا عاما للإدارة العامة للأخبار.



وأضافت الوزارة أنه في قطاع شؤون الخدمات المساندة نصت القرارات على تعيين سلطان الدوسري مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، وبدر العنزي مديرا عاما للإدارة العامة لتنظيم الإعلام، وعباس دشتي مديرا عاما للإدارة العامة للخدمات الهندسية والمساندة، ورشا السجاري مديرا عاما للإدارة العامة للإعلام الدولي.