في أمسية ينتظرها عشاق الطرب والغناء، تستعد الفنانة أنغام لإحياء ليلة غنائية استثنائية يوم الخميس 27 نوفمبر المقبل على المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي 2025، الذي يعد من أبرز المهرجانات الفنية التي تحتفي بروائع الغناء العربي والخليجي.



وتأتي مشاركة أنغام هذا العام استمرارا لمسيرة التعاون الفني الناجح بينها وبين شركة «ليلة عمر» للإنتاج الفني بعد سلسلة حفلات مميزة رسخت حضورها كواحدة من أهم الأصوات النسائية في الساحة الفنية العربية.



وخلال الحفل، ستقدم أنغام مجموعة من أبرز أغنياتها التي لاقت تفاعلا واسعا من جمهورها، بمصاحبة أوركسترا كاملة بقيادة المايسترو هاني فرحات، في عرض موسيقي متكامل يمزج بين الإحساس الراقي والأداء الاحترافي الذي يليق بجمهورها في الكويت.



وفي تصريح صحافي، عبرت أنغام عن سعادتها بالعودة مجددا إلى الكويت، قائلة: «اشتقت إلى جمهور الكويت الذي يغني معي بكل إحساس، وأعده بليلة غنائية تظل في الذاكرة، تجمعنا بالمحبة والفن الجميل».



من جانبه، قال عبدالعزيز الزيدي، رئيس مجلس إدارة شركة ليلة عمر للإنتاج الفني:



«أنغام اسم كبير نعتز به، وتعاوننا المستمر معها يعكس نجاح الشراكة الفنية التي أصبحت من العلامات المضيئة في مسيرة مهرجان ليلة عمر الغنائي.