عقد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جلسة مباحثات رسمية في العاصمة مسقط.



وقالت وكالة أنباء عمان الرسمية (أونا) في بيان أنه جرى خلال جلسة المباحثات استعراض الروابط التاريخية الطيبة وعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، والفرص المتاحة لتعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية المشتركة بين الجانبين.



وقد رحب السلطان هيثم بن طارق بالرئيس أردوغان ووفده المرافق بمناسبة الزيارة الرسمية للسلطنة، فيما عبر الرئيس التركي عن خالص شكره وتقديره لسلطان عمان على حسن الوفادة وكرم الضيافة.