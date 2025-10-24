استقبل جلالة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساء الأربعاء في قصر الصخير كبار المدعوين ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب الثالثة - البحرين 2025، حيث شهد الاستقبال حضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ مبارك الفيصل.

وأشاد جلالة ملك البحرين خلال استقباله رؤساء الوفود الرياضية بعمق العلاقات التاريخية الطيبة الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين بدولهم الشقيقة والصديقة وما يشهده التعاون المشترك من ازدهار وتطور في جميع المجالات وبخاصة على المستوى الشبابي والرياضي لما فيه خير ومصلحة الجميع.

وفي السياق، أشاد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحرينية الشيخ خالد بن حمد خلال استقباله رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر بما تشهده العلاقات البحرينية ـ الكويتية من تعاون متميز في مختلف المجالات خاصة في الميدان الرياضي بما يسهم في تطوير الرياضة في كلا البلدين الشقيقين وتعزيز حضورهما في الساحتين الآسيوية والدولية.