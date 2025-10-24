كشفت دائرة الإحصاءات الأردنية عن نمو كبير في النشاط التجاري مع سورية خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي.



وقالت الدائرة، حسبما نقلت عنها قناة «رؤيا» الأردنية، إن الحركة التجارية بين الأردن وسورية شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة تصل إلى 390% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.



وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات إلى سورية لتصل إلى 152 مليون دينار، مقارنة بـ 31 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا بنسبة تزيد على 390%.



وبلغت قيمة مستوردات الأردن من سورية نحو 68 مليونا، مقارنة بـ 34 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 100%.



وتشمل الصادرات الأردنية إلى سورية بشكل رئيس، الصناعات الإنشائية ومواد البناء «الإسمنت، والحديد، والرخام، والبلاط، والدهانات، والأنابيب»، إضافة إلى المعدات الكهربائية، إلى جانب الصناعات الغذائية والزراعية والمنتجات الكيماوية.



ورغم أن الميزان التجاري لا يزال يميل لصالح الأردن بفارق كبير، إلا أن نمو المستوردات بهذا الشكل يعكس أيضا عودة المصانع والشركات السورية للإنتاج والتصدير التدريجي.