

برعاية وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل، نظمت إدارة التطوير الإداري والتدريب محاضرة بعنوان «الابتكار والاستدامة وبناء القدرات الوطنية من منظور عالمي»، بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، وذلك على مسرح إدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الدفاع بصبحان.



قدم المحاضرة البروفيسور مايكل ليبتش أحد أبرز الأكاديميين في مجال الابتكار والاستدامة والأستاذ الأكاديمي في كلية الهندسة وكلية الاستدامة بجامعة ستانفورد، كما أنه يشغل حاليا منصب مدير مركز ستانفورد للتنمية المستدامة والتنافسية العالمية.



وقد حضر المحاضرة عدد من قيادات وزارة الدفاع من الهيئتين العسكرية والمدنية وعدد من مهندسي وزارة الدفاع.



وفي نهاية المحاضرة كرمت إدارة التطوير الإداري والتدريب البروفيسور مايكل لبيتش على جهوده المبذولة في نجاح المحاضرة، كما كرم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع البروفيسور مايكل لبيتش.