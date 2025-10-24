

أكد مدير عام جمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة أن حضور الجمعية فعاليات مؤتمر الهلال الأحمر الخليجي الأول للذكاء الاصطناعي للإعلام الإنمائي والعمل الإنساني، يأتي في إطار حرص الجمعية على مواكبة التطورات التقنية الحديثة وتوظيفها في خدمة العمل الإنساني والخيري.



وأوضح الوندة في تصريح صحافي عقب حضوره المؤتمر إلى جانب رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل الزامل، أن الحدث مثل منصة مميزة جمعت نخبة من المختصين والخبراء والمهتمين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مشيدا بالحضور الخليجي الضخم والتنظيم الرائع للمؤتمر، إضافة إلى تنوع الجلسات وغناها بالمشاركات العلمية المميزة التي فتحت آفاقا جديدة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان والمجتمع. وأضاف الوندة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا تكنولوجيا فحسب، بل أصبح «شريكا أساسيا في العمل الخيري»، مشيرا إلى أن جمعية النجاة الخيرية تسير بخطى مدروسة نحو التحول الرقمي الشامل في مختلف إداراتها ومشاريعها.