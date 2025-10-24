الموافقة على دليل الجرائم التي تتم بالنسبة للشخصية الاعتبارية في حالة كشف الفساد والتحقيق في الكسب المالي في جرائم الفساد



حنان عبدالمعبود



قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» م.عبدالعزيز الإبراهيم، إن من أهم القضايا التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، كانت الموافقة على الكثير من المشروعات والأدلة الاسترشادية، التي منها معرفة المستفيد الفعلي في جرائم مكافحة الفساد.



جاء ذلك في تصريح للإبراهيم على هامش الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في الكويت برئاسة عبدالعزيز الإبراهيم، لمناقشة القضايا الهمة واستكمال مسيرة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون والتي توجت بهذا الاجتماع الحادي عشر.



ولفت الإبراهيم إلى أن الاجتماع شهد مناقشة عدة أمور، كما تم اعتماد الدليل الاسترشـادي المختـص بالجرائم التي تتم بالنسبة للشخصية الاعتبارية في حالة كشف الفساد، إضافة إلى الدليل الاسترشادي للتحقيق في الكسب المالي الموازي في جرائم الفساد، وكذلك بعض القرارات الأممية التي طرحتها بعض دول مجلس التعاون، وسيتم طرحها باجتماع الدول الأطراف الذي سيعقد في ديسمبر المقبل بدولة قطر، مشيرا إلى أن هذا كله يأتي استكمالا للكثير من الأمور التي تمت مناقشتها في السابق واستراتيجية تمت متابعتها على مدار عدة سنوات تثمر بشكل سنوي هذه الأعمال.



وأشاد بتكريم الموظفين المتميزين بأجهزة وجهات مكافحة الفساد بدول المجلس مما يعد دافعا ودعما لإتقان العاملين في هذا المجال. وقد عقد الاجتماع برئاسة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالكويت عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم، فيما ترأس وفد دولة الكويت المشارك نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل.



وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والملفات المتعلقة بتعزيز التعاون الخليجي في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، حيث اعتمد المشاركون عددا من الأدلة الارشادية الخليجية الجديدة التي تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وتوحيد الممارسات بين دول المجلس، بالإضافة إلى دعم عدد من القرارات والمبادرات الأممية التي ستطرحها دول مجلس التعاون في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقده في دولة قطر الشقيقة خلال ديسمبر المقبل.



كمـا شهـدت أعمـال الاجتماع تكريم الفائزين بجائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، تقديرا لإسهاماتهم المتميزة في ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية. وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أن هذا اللقاء يمثل محطة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك لمكافحة الفساد، ويجسد حرص قادة دول مجلس التعاون على توحيد الجهود وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.



وقد تم تكريم عدد من العاملين بمختلف جهات مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، إذ حصل على جائزة الموظف المثالي كل من راشد البواردي من جهاز الإمارات للمحاسبة –دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد الهاجري من وزارة الداخلية في مملكة البحرين، وصالح بن عبدالله القفاري من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – المملكة العربية السعودية، وماجد بن محمد آل سنان من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عمان، وأمل أحمد الكواري من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية من دولة قطر، وإسراء حيدر من الهيئة العامة لمكافحة الفساد من دولة الكويت.