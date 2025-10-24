متخصصون من أهل الميدان قاموا بتأليف وتطوير المناهج وفقاً للمعايير الدولية

ضرورة تعديل آلية النقل الإلكتروني للحد من التكدس.. و90% يرغبون في «رياض الأطفال» فقط

ندرس عطلة الصيف ولم نتعمد تقليلها وعطلة الربيع تم تقليصها العام الحالي فقط



عبدالعزيز الفضلي



أعلن وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي أنه منذ بداية السنة وصلت إليه 4 آلاف شكوى بسبب قوائم الانتظار والتي لا يوجد مثلها في العالم كله، موضحا أنه أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع عن السند القانوني لتلك الشكاوى، خاصة أن هناك 135 قضية على موضوع القوائم منها 85 قضية تم رفضها، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يحترم رأي القضاء.



جاء ذلك خلال لقاء موسع للوزير الطبطبائي مع أهل الميدان التربوي، نظمته جمعية المعلمين الكويتية بحضور جمع غفير من المعلمين والمعلمات.



وقال الطبطبائي إنه استمع إلى أهل الميدان التربوي منذ أول يوم تسلم فيه الحقيبة الوزارية، لافتا إلى أن هناك وضعا خاصا للوظائف الإشرافية، و«بدأت أبحث في هذا الموضوع خاصة أن النظام الإداري في الدولة نظام واحد وهو إعلان وتقديم ومقابلات ولا يوجد شيء اسمه دور أو قوائم انتظار».



وأضاف: «بحثت عنها في الوزارة ووجدت أن أحد التخصصات في هذه القوائم يفتح كل عام، متسائلا عن سبب عدم وجود طريقة تنظم قائمة الانتظار، مشيرا الى أن هناك من يقدم لأول مرة ويتم قبوله وهناك من ينتظر الدور وأمامه 300 شخص ولم يقبل، فهذه ليست عدالة».



وضرب الوزير الطبطبائي مثلا في مرحلة رياض الأطفال، إذ إن الدور وصل إلى 1042 للعمل كمشرفين لـ 200 روضة، فلو وزعنا على كل روضة مشرفة فسيتبقى 842 شخصا، بمعنى أن الدور سيصل بهم بعد 6 سنوات».



وأوضح أن قوائم الانتظار في التربية الإسلامية 363 والاحتياج 20، واللغة العربية (ابتدائي) 299 والاحتياج 15، والرياضيات 192 والاحتياجات 7، وأيضا مادة الاجتماعيات الاحتياج 8 والدور وصل إلى 241، مؤكدا ان هذه القوائم لم تكن في عهده، مشددا على ضرورة وضع آلية ومعايير للترقيات والكثير التزم بها وقدم وتمت ترقيته عن طريق لجان المقابلات ولا أعرف هذه اللجان ولم أتدخل في عمل أي لجنة.



وحول تغيير المناهج، بين الوزير الطبطبائي أن «هناك متخصصين من أهل الميدان قاموا بتأليف المناهج وعملوا على مدار 17ساعة يوميا وتم التغيير بالمعايير لتتوافق مع المعايير الدولية وكل الذين عملوا في المناهج كان من أجل الكويت، موجها سؤاله للحضور: هل تقبلون أن تكون الكويت في المراكز المتأخرة في المسابقات الدولية، فلماذا الطعن في المناهج قبل تجربتها. وبالنسبة للنقل الإلكتروني قال الوزير الطبطبائي إنه «تم فتح الباب لمدة شهر في أكتوبر ومن ثم فتحناه في سبتمبر ولم يتقدم أحد، ففي السابق كان هناك سوء توزيع وتكدس في بعض المواد في المدارس إضافة إلى نقص في مدارس أخرى وهذا شيء يجب ان يتم تعديله، لافتا إلى ان هناك 90% من الذين يقدمون على النقل يريدون لمرحلة رياض الأطفال فقط».



وتابع: «نعمل الآن على برنامج خاص بالنقل ليس من التربية بل يتبع شركة عالمية ومجانا، موضحا انه لا يمكن إرضاء 160 ألف موظف راض على النقل، ولدينا فائض في رياض الأطفال وتخصص التربية البدنية والإسلامية وفي المقابل هناك نقص في الرياضيات والكيمياء والفيزياء، فلا بد من اللقاء والجلوس مع الكليات المختصة في التطبيقي والجامعة للاتفاق معهم على إيقاف التخصصات التي يوجد فيها فائض. وأعلن الوزير عن موافقته على مقترح جمعية المعلمين بشأن السماح لمنتظري دور الوظائف الإشرافية ممن حصلوا على نسبة 70% فأكثر بالمعادلة، بحيث تحسب لهم درجة 17 ونصف من درجات المفاضلة بالاختبار بعد أن كان الشرط 80%، مبينا انه تلقى كتابا من الجمعية وحرصا منه على تعزيز الشراكة مع الجمعية وتحقيقا للتعاون تم اعتماد المقترح. وحول التقويم الدراسي الجديد، بين الطبطبائي انه تمت زيادة عدد الحصص لاستيعاب منهج وطني 1 و2 و3 والذي يهتم بتعزيز الهوية الوطنية، لافتا إلى أن الزيادة لا تتجاوز 10 دقائق، مشيرا إلى أن كل ما تم عمله من تعديلات جاء لحل أزمة موجودة ويمكن مراجعة هذه الأمور مرة أخرى، موضحا أن عطلة الصيف تتم دراستها حاليا ولم نتعمد تقليلها، كما ان عطلة الربيع تم تقليصها العام الحالي فقط لضيق الوقت، وكذلك بعد أن تم إقرار عطلة الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، وستعود عطلة منتصف العام لمدة أسبوعين في العام الدراسي المقبل».



ولفت الوزير الطبطبائي إلى أن الإجازات الدراسية ستكون عبر برنامج أونلاين وقد تم الانتهاء من إعداد البرنامج وسيطبق قريبا. واختتم الوزير الطبطبائي اللقاء بقوله: «إذا لم أستطع النجاح في قيادة وزارة التربية فسأتركها أفضل لي، فقد تسلمت الوزارة ومشاكلها وصلت الى الخفجي وما تحقق خلال عام من 60 إنجازا في وزارة التربية لن يسجل باسمي بل أسهمت فيها قطاعات كثيرة في الوزارة».

الهولي: 60 إنجازاً لـ «التربية» خلال عام



قال رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي إن اللقاء مع وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي يمثل ويجسد الجانب الجميل من الشراكة المجتمعية وهي أحد أركان وأهم مبادئ الاستدامة ورؤية الكويت 2035، مشيرا إلى أن خير ترجمة لهذا العمل تحقيق 60 إنجازا بوزارة التربية خلال عام.



وأضاف أنه منذ 4 سنوات نظمنا 3 لقاءات بحضور 400 معلمة وكانت هناك هموم وأحلام وضاعت بين أروقة الوزارة، مشيرا إلى أن الهيكل التنظيمي من توصيات مؤتمر جمعية المعلمين، لاسيما أنها تمثل أهل الميدان الذي قام وزير التربية بالاعتماد عليهم في تأليف المناهج الوطنية، وهذا شيء نفتخر به وهذا اللقاء هو فرصة للقاء الوزير والاستماع إلى آراء وهموم أهل الميدان والعمل على حلها.

تقليص عدد مراكز تعليم الكبار لوقف الهدر



أعلن وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي عن تعديل القرار الخاص بمواعيد دوام المدارس الابتدائية ليتناسب مع دوام الطلبة، كما تم تقليص عدد مراكز تعليم الكبار لوقف الهدر المالي الذي كان حاصلا، حيث كانت تكلفة تعليم الكبار 8 ملايين ونصف مليون بواقع 10 آلاف و500 دينار للطالب الواحد ولهذا تم وقف الهدر وتقليل عدد المراكز وأصدرت تعليمات بأنه إذا تجاوز عدد الطلبة 700 في المركز يتم فتح مركز آخر.