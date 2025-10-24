

بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري الصيغة النهائية لمقترح التعديل على الجدول رقم 12 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق في مختلف مناطق الكويت.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ 2025/10/13.



٭ التصديق على محضر الجلسة الأولى غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/10/19.



٭ كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 2025/9/29.



٭ كتاب رئيس لجنة مبارك الكبير فهد الخنين بشأن إدراج معاملة على جدول أعمال الجلسة المتضمنة طلب وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة زحزحة وتعديل أبعاد موقع مبنى التدريب الواقع بالمنطقة الوسطى ضمن محافظة مبارك الكبير.



٭ طلب وزارة الشؤون الإسلامية إلغاء الموقع المخصص للهيئة العامة للعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها الواقع في منطقة صبحان ضمن القطعة 1 وطلب قوة الإطفاء العامة تخصيص الموقع لصالحها.



٭ يناقش المجلس الرد على سؤال العضو وليد الدغر بشأن استغلال أراضي أملاك الدولة لأغراض تجارية خدمة إيقاف السيارات.



٭ بحث أسباب تأخر الردود على بعض الأسئلة واقتراحات عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير.



٭ الموافقة النهائية على مشروع إعادة تنظيم جزء من ضاحية المباركية بيان قطعة 15 سابقا.



٭ طلب شركة البترول الوطنية الكويتية إلغاء قرار المجلس البلدي بشان تخصيص موقع رقم 5 لإنشاء محطة تعبئة وقود على طريق ميناء عبدالله - الوفرة بالجنوب الغربي من مدينة صباح الأحمد السكنية وتخصيص موقع محطة تعبئة الوقود بغرب منطقة صباح الأحمد السكنية.



٭ طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع بديل لمحطة تعبئة الوقود 6 سابقا، والذي يمثل الموقع 155 حاليا الواقع شمال الوفرة الزراعية بجوار المنتزه الترفيهي.



٭ طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع بديل لمحطة تعبئة الوقود 1 سابقا، والذي يمثل الموقع 153 حاليا الواقع على طريق ميناء عبدالله - الوفرة «عريفجان».



٭ طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع بديل لمحطة تعبئة الوقود 2 سابقا، والذي يمثل الموقع رقم 154 حاليا الواقع بمنطقة عريفجان على الطريق المستحدث جنوب المنطقة العسكرية.



٭ طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مواقع في منطقة الفحيحيل قطعة 5.



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إضافة نشاط البيع بالتجزئة لأدوات ومستحضرات التجميل الخاصة بالصالونات النسائية.



٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن الاستفادة من أحجار المتنوعة الأحجام والناتجة عن أعمال الحفر في القسائم السكنية والمشاريع العامة في مشروع المطلاع السكني.