

بداح العنزي



تبحث لجنة محافظة حولي خلال اجتماعها الأحد المقبل برئاسة ناصر الجدعان تأثير العقارات الواقعة بالمركز الإداري والتجاري 1-2 قطعة 7 حاليا تنظيميا بمنطقة السالمية.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استقطاع جزء من مواقف السيارات السطحية وتخصيصه كمواقف سيارات لخدمة موقع المؤسسة بمنطقة مبارك العبدالله.



٭ طلب وزارة الشؤون الإسلامية إلغاء موقع مسجد ومواقف السيارات ضمن الضاحية الديبلوماسية قطعة 2 وطلب وزارة الخارجية موقع تخصيص ذاته لإقامة سارية علم.



حيث تضمن رأى الفني التالي:



أولا: الموافقة على طلب وزارة الشؤون الإسلامية إلغاء قراري المجلس البلدي المتخذ في 13/ 6/ 2011 والمتخذ في 2008/6/23 بشأن تخصيص موقع ضمن الضاحية الديبلوماسية قطعة 2 لإقامة مسجد ومواقف سيارات.



ثانيا: الموافقة على طلب وزارة الخارجية تخصيص الموقع الكائن بالضاحية الديبلوماسية قطعة 2 جنوب منطقة السفارات والبالغ مساحته 9587.98م2 لإقامة سارية علم بارتفاع 29م وتبليط وتجميل بقية الموقع شريطة ما يلي:



٭ أخذ موافقة الإدارة العامة للطيران المدني بشأن ارتفاع السارية قبل الترخيص.



٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء المتجددة تخصيص موقع محطة التحويل الثانوية بمنطقة سلوى قطعة 6 محطة رقم 2.



٭ تمديد استغلال الأرض المخصصة لرياض الأطفال في منطقة الجابرية - قطعة 7.