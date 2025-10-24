القاهرة - أحمد صبري



أكد د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن انضمام مصر رسميا إلى برنامج «هورايزون أوروبا» للبحث والابتكار يعد خطوة تاريخية تعكس المكانة المتقدمة للبحث العلمي المصري على الساحة الدولية، ويفتح آفاقا واسعة أمام الباحثين والجامعات والمراكز البحثية للمشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الوزارة بدأت بالفعل في تفعيل الاتفاقية عبر التحرك الفوري للمشاركة في المحافل الدولية المعنية بالبحث والابتكار.



في هذا الإطار، شارك وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات «معرض الابتكار 2025» الذي عقد أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل، تحت عنوان «تمكين الخطوة التالية»، وضم الوفد كلا من د.سلمى يسري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، ود.عبدالحميد الزهيري، كبير المفاوضين لاتفاقية الانضمام والرئيس المشترك لبرنامج PRIMA، ود.عمرو رضوان، ممثلا عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT)، ونورهان صبيح، مسؤول التعاون الدولي بالوزارة.



وجاءت المشاركة تنفيذا لتكليفات د.أيمن عاشور بالتحرك الفوري لتفعيل اتفاقية انضمام مصر إلى برنامج «هورايزون أوروبا» للبحث والابتكار، والتي تم توقيعها رسميا قبل يوم واحد من انعقاد المعرض، من خلال المشاركة في المحافل الدولية المعنية بالبحث والابتكار، وتعزيز التواصل مع الشركاء الأوروبيين والدوليين لبناء شبكات تعاون فعالة، وزيادة فرص المشاركة المصرية في البرامج المفتوحة، خاصة في المجالات المتاحة حصريا للدول المنضمة وذات الأولوية الوطنية مثل التحول الأخضر، والصحة، والتكنولوجيا، ودعم الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص.



ويعد معرض الابتكار أحد أبرز الفعاليات الإقليمية متعددة الأطراف في مجال البحث والابتكار، حيث يجمع بين التعاون الأوروبي الأفريقي والأوروبي المتوسطي، ويعقد في إطار تنفيذ أجندة الابتكار المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي (2023-2033)، والميثاق الجديد من أجل البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب خرائط الطريق الخاصة بالبحث والابتكار للاتحاد من أجل المتوسط (UfM).



وخلال فعاليات المعرض، شارك الوفد المصري في الأنشطة الرسمية، حيث أكد الجناح المصري على إعلان انضمام مصر إلى برنامج «هورايزون أوروبا»، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة عملية نحو تعزيز مشاركة الباحثين المصريين في البرامج الأوروبية، والربط بين أوروبا وأفريقيا، وتوسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات البحث والابتكار الأوروبية والأفريقية.



كما استعرض الوفد جهود الوزارة وفرص الشراكة في تنفيذ الخطة الوطنية لتعظيم الاستفادة من فرص البرنامج، مع التركيز على دعم مشاركة الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص المصري في مشروعات البحث والابتكار الدولية.



وشهد المعرض مشاركة أكثر من 500 خبير وباحث ورائد أعمال من أفريقيا وأوروبا ومنطقة المتوسط، إلى جانب ممثلي المفوضية الأوروبية، والاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد الأفريقي، حيث تم عرض أحدث الابتكارات والحلول التطبيقية في مجالات الصحة العامة، والتحول الأخضر، والتكنولوجيا والابتكار، وبناء القدرات العلمية. كما وفر المعرض منصة للتشبيك وعقد لقاءات ثنائية لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.



وأكدت الوزارة حرصها على مواصلة المشاركة الفاعلة في الفعاليات الدولية الكبرى، وتعزيز حضور مصر في منظومة البحث والابتكار العالمية، بما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية في مجالات التنمية المستدامة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات البحثية.