أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني عن فتح باب القبول لطلبات الإعادة إلى الخدمة في الحرس الوطني من ضباط الصف والأفراد.

وحددت في بيان نشر على موقعها على اكس الشروط العامة للمتقدمين وهي:



الشروط العامة:



- أن يكون المتقدم لانقا صحيا للإعادة للخدمة العسكرية طبقا للمستويات الطبية المقررة لرتبته.



- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك.



- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.



- أن يجتاز اختبارات القبول.



- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة لدى أي جهة حكومية أو قانونية تأديبية نهائية.



- أن يقدم استقالته من جهة عمله إذا تم قبوله نهائيا في الحرس الوطني.

الشروط الخاصة:



- ألا يكون قد بلغ من العمر (40) عاما بتاريخ 2025/10/25.



- ألا يكون قد انقضى على تركه الخدمة بالحرس الوطني أكثر من (6) سنوات، وذلك لمن كان عمره (35) عاما فأدنى بتاريخ 2025/10/25، أما من تجاوز عمره (35) عاما فيجب ألا يكون قد مضى على تركه الخدمة بالحرس الوطني اكثر من سنة بتاريخ 2025/10/25.



- أن يجتاز المقبول دورة تدريبية لا تقل مدتها عن (4) أسابيع.



- ألا يكون قد سبق إعادته للخدمة.

المستندات المطلوبة:



- شهادة الجنسية الكويتية الأصلية.



- شهادة الميلاد الأصلية.



- البطاقة المدنية الأصلية سارية الصلاحية.



- شهادة الجنسية الأصلية للوالدين (في حال وفاة أحد الوالدين، يجب أن تكون شهادة لمن يهمه الأمر تثبت جنسية المتوفى من الإدارة العامة للجنسية).



- الشهادة الدراسية الأصلية معتمدة ومصدقة من الجهات المعنية (احضار معادلة اذا كانت الشهادة من خارج البلاد أو مؤسسة تعليمية خاصة داخل البلاد).



- كشف الدرجات الأصلي معتمد ومصدق من الجهات المعنية.



- عقد الزواج الأصلي وشهادة الجنسية والميلادية الأصلية للزوجة.



- بيان الحالة الاجتماعية معتمد من وزارة العدل.



- إيصال اخطار البصمة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية (المراجعة حسب المحافظة).



- شهادة لمن يهمه الأمر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ببيان الحالة الوظيفية.



- ضرورة التسجيل بالخدمة الوطنية العسكرية للمواليد 1999/05/10 وما بعد، وإحضار شهادة لمن يهمه الأمر.



هذا، وتقبل الطلبات خلال الفترة من تاريخ الجاري ولغاية 6 نوفمبر المقبل بالرئاسة العامة للحرس الوطني مبنى العقيد الركن/ فيصل الجريد لاستقبال المتطوعين بمنطقة الرقعي اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى 2.