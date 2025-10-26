مستعدون لتعميق الشراكة مع الصين والدول كافة لبناء مستقبل أكثر استدامة وأمناً وازدهاراً



أكد سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية جاسم الناجم التزام البلاد بتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتعميق التعاون الدولي في مجال الطاقة المستدامة.



وذكرت سفارتنا في بكين في بيان تلقته (كونا) أن ذلك جاء في كلمة ألقاها السفير الناجم لدى مشاركته في (منتدى سوجو الدولي لتحول الطاقة) الذي تنظمه الهيئة الوطنية للطاقة في الصين.



وقال السفير الناجم في كلمته إن «دولة الكويت تسعى إلى تحقيق توازن استراتيجي بين الحفاظ على أمن واستقرار إمدادات الطاقة والانخراط الفعال في منظومة التعاون الدولي للطاقة النظيفة».



وأشار إلى ان (رؤية الكويت 2035) تشكل الإطار الوطني للتحول الاقتصادي والطاقة من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.



وشدد السفير الناجم على دعم الكويت لمبادرات التعاون الدولي مثل «مبادرة الحزام والطريق» و«مبادرة التنمية العالمية» اللتين توفران إطارا بناء لتطوير شراكات جديدة في مجالات الطاقة النظيفة والابتكار.



وأضاف ان «مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة (جنوب غرب الكويت) يعتبر نموذجا وطنيا رائدا في مجالات التكنولوجيا النظيفة وتخزين الطاقة، وهذا يؤكد حرص الكويت على مشاريع الطاقة النظيفة والتنمية الخضراء منخفضة الكربون».



وأشار إلى أن التحول في مجال الطاقة مسؤولية مشتركة تتطلب العمل الجماعي والتعاون الصادق، معربا عن استعداد الكويت لتعميق شراكاتها مع جمهورية الصين الشعبية والدول الصديقة كافة لبناء مستقبل أكثر استدامة وأمنا وازدهارا.