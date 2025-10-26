

يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بالنادي العربي على النصر بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة اتحاد الكرة الطائرة في ختام منافسات الدور التمهيدي من بطولة الاتحاد المقامة بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، ورفع الأخضر رصيده إلى 8 نقاط احتل بها المركز السادس، بينما بقي العنابي أخيرا وبلا رصيد.



وفي لقاء آخر فاز الصليبخات على اليرموك وبالنتيجة نفسها ورفع رصيده إلى 8 نقاط محتلا بها المركز السابع، فيما بقي اليرموك برصيد 6 نقاط في المركز قبل الأخير.



وبذلك يسدل الستار على الدور التمهيدي الذي تأهل منه الكويت متصدرا برصيد 20 نقطة وبفارق الأشواط عن كاظمة الوصيف، فيما احتل القادسية المركز الثالث بفارق نقاط الأشواط عن كاظمة وبرقان في المركز الرابع. وبذلك سيلعب في المربع الذهبي الاثنين المقبل الكويت مع برقان والقادسية مع كاظمة.