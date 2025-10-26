أكد مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.جاسم العلي أن الجهاز شكل منذ تأسيسه قبل 15 عاما ركيزة أساسية في ضمان جودة التعليم، وأسهم بتعزيز مكانة الكويت الأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تطبيق معايير الجودة والاعتماد وفق أفضل الممارسات العالمية.



وأوضح د.العلي في تصريح صحافي بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس الجهاز، أن الجهاز واصل جهوده على مدى الأعوام الماضية في رفع كفاءة منظومة التعليم العالي عبر تحديث قوائم الجامعات الموصى بها وإعداد قوائم الجامعات المتميزة استنادا إلى أبرز التصنيفات الدولية.



وأكد أن هذه الجهود تأتي دعما لرؤية الدولة في بناء نظام تعليمي عالي الجودة يسهم في تنمية رأس المال البشري ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.



وذكر أن الجهاز ماض بتطوير أدواته وآلياته المؤسسية لترسيخ ثقافة الجودة والتميز في مؤسسات التعليم العالي، مثمنا أطر التعاون مع مؤسسات الدولة في مجالات الاعتماد المؤسسي ومواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل إيمانا بدور هذه الشراكات في تحسين جودة المخرجات التعليمية وتعزيز تنافسيتها.



وأضاف العلي أن من أبرز إنجازات الجهاز للعام 2025 تنظيم ملتقى الممارسات الجيدة والتحديات المستقبلية لجودة التعليم العالي الذي شكل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات الاعتماد ومؤسسات التعليم العالي في الدول العربية والخليجية.



وأعرب عن الشكر والتقدير لفريق عمل الجهاز على جهودهم المتواصلة، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة عمل وطني مشترك يعكس إيمان الجهاز برسالته ودوره في دعم تحقيق رؤية الكويت 2035.