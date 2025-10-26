بفضل قيادة صاحب السمو الأمير أصبحت الكويت من أكثر البلاد أمناً واستقراراً

ما يجمع الكويت بسويسرا علاقة استثنائية تقوم على الثقة المتبادلة والمصالح المستقرة



أسامة دياب



أكد سمو الشيخ ناصر المحمد أن الكويت أولت منذ استقلالها أهمية خاصة لعلاقتها الخارجية، خاصة مع الدول التي تحتل مكانة مميزة في النظام الدولي، حتى بلغت تلك العلاقات أوجها في الوقت الراهن، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، الذي يقود البلاد بحكمة في مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ المنطقة، ويمد يده الكريمة للدول الشقيقة والصديقة في الشرق والغرب، ويولي اهتماما كبيرا بالعلاقات الكويتية ـ السويسرية، ويوصي باستمرار توثيق التعاون بين بلدينا الصديقين، بما يتوافق مع فكر سموه الاستراتيجي.

وأضاف سموه خلال افتتاح المبنى الجديد لسفارة الاتحاد السويسري في القادسية، أنه «مما يزيدنا فخرا أن أصبحت الكويت بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من أكثر البلاد أمنا واستقرارا، وتحرص على تطوير علاقات التعاون مع دول العالم المختلفة، ويمكن القول إن سويسرا تأتي على رأس تلك الدول، فهي ليست مجرد شريك اقتصادي، بل نموذج سياسي وأخلاقي ومالي، وهو ما تؤكده سياساتها، وستظل الكويت ملتزمة بعلاقاتها مع سويسرا، فنحن لا ننسى موقفها إبان العدوان العراقي الغاشم، عندما وقفت موقفا مبدئيا قويا يدعم الموقف الكويتي، وبمبادرة إنسانية منها سمحت بتمديد إقامات الكويتيين العالقين على أراضيها».



