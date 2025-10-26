أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن دولة قطر حليف عظيم للولايات المتحدة.



وأضاف ترامب خلال محادثات أجراها مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الدوحة أمس:«نعرب عن شكرنا لدولة قطر. ولدينا شرق أوسط آمن الآن، ونريد أن يبقى كذلك»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» في بيان موجز.



والتقى ترامب مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على متن طائرة الرئاسة الأميركية التي توقفت في الدوحة، للتزود بالوقود وهي في طريقها إلى ماليزيا حيث يحضر الرئيس الاميركي قمتي (آسيان) و«أبيك».



وتوجه الرئيس الأميركي إلى ماليزيا في مستهل جولة آسيوية تمتد 5 أيام وتشمل اليابان وكوريا الجنوبية، ستتوج بلقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ يعتبر مهما بالنسبة للاقتصاد العالمي.



وقال ترامب في الطائرة الرئاسية التي تقله إلى آسيا، إنه يتطلع إلى «لقاء جيد جدا» مع شي، متوقعا التوصل إلى اتفاق مع الصين لتجنب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100%، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.



وقبل وصول ترامب إلى كوالالمبور، أعلن المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت أمس في العاصمة الماليزية بحثتا عن تسوية لحرب الرسوم الجمركية بين البلدين، كانت «بناءة جدا».



من جهة أخرى، أبدى الرئيس الأميركي، انفتاحه على لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال هذه الجولة الأولى له في المنطقة منذ عودته إلى السلطة في يناير الماضي.



ومن المنتظر أن يشارك ترامب اليوم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور أول محطاته الآسيوية، في قمة منتدى دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وهو ملتقى تجاهله مرات عدة خلال ولايته الرئاسية الأولى. كما يتوقع ان يحضر حفل توقيع اتفاق ينهي الصراع الحدودي بين كمبوديا وتايلند، ويلتقي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم. وقال ترامب إنه ينوي لقاء نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على هامش قمة آسيان.



وفي ثاني محطته الآسيوية، يحل ترامب غدا في العاصمة اليابانية طوكيو ويلتقي أول رئيسة وزراء يابانية انتخبت الأسبوع الماضي، تاكايتشي ساناي. غير أن المحطة الرئيسية في جولة ترامب ستكون كوريا الجنوبية، حيث ينتظر وصوله الأربعاء للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الذي يلتقي على هامشه مع شي جينبينغ الخميس في مدينة غيونغجو.