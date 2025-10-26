مفرح الشمري



عبر الملحن القدير أنور عبدالله عن سعادته لتكريمه من المجمع العربي للموسيقى (جامعة الدول العربية) بمناسبة انعقاد مؤتمره الـ 28 في الكويت، وذلك في حفل افتتاح أنشطة مهرجان الموسيقى الدولي الـ 25 الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي أقيم بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، واصفا هذا التكريم الذي تسلمه من قبل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري من التكريمات العزيزة على قلبه وهو وسام على صدره، لأن المجمع العربي الموسيقي راصد حقيقي لجميع الموسيقيين في الوطن العربي واختياره له وللراحل أحمد باقر يقدره ويثمنه، متمنيا ان يكون عند حسن ظن الجميع بما يقدمه للساحة من ألحان للمطربين الكبار والشباب.



ولكونه المنسق العام لملتقى شادي الخليج في مهرجان الموسيقى الدولي الـ 25، وجه الملحن أنور عبدالله من خلال «الأنباء» الشكر الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على جهوده في نجاح ملتقى شخصية المهرجان «شادي الخليج» الذي نظمته جمعية الفنانين الكويتيين بالتعاون مع المجلس، وخص بالشكر الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل على تعاونه المميز لإنجاح هذا الملتقى الذي تضمن حلقتين نقاشتين، الأولى تتحدث عن شخصية مهرجان الموسيقى الدولي الـ 25 شادي الخليج، والثانية عن مراحل الأغنية في دول الخليج بمشاركة نخبة مميزة من الموسيقيين والباحثين والنقاد من دول مجلس التعاون الخليجي.



وعن جديده، ذكر الملحن أنور عبدالله أنه مستمر في مشاركة المذيع عبدالسلام جادالله بتقديم حلقات برنامج «طربيات» على أثير «صوت الخليج»، موضحا أنه انتهى من تسجيل أغنية عاطفية للمطربة العمانية أشواق بعنوان «أتخيلك» من كلمات الشاعرة سنا الكويت، ووزعها موسيقيا عبدالله العماني، بالإضافة إلى انتهائه من تسجيل سامرية «شقول يا أهل الهوى» لشاعر الكويت الراحل فهد بورسلي بلحن جديد يتغنى بها المطرب عبدالهادي الحمادي، وبتوزيع موسيقى لعبدالله العماني، موضحا ان العملين بتكليف من وزارة الإعلام وسيبثان قريبا في إذاعة الكويت.



أما بخصوص برنامجه التلفزيوني «يا سلام»، فأكد الملحن القدير أنور عبدالله انه سيعرض في يناير المقبل حسبما أبلغه الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة والتلفزيون والأخبار تركي المطيري بذلك.



موسيقيون خليجيون يشيدون بتكريم «شادي الخليج»



أجمع عدد من الموسيقيين والباحثين في دول مجلس التعاون الخليجي على الإشادة بتكريم الفنان القدير عبدالعزيز المفرج ليكون شخصية الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الموسيقى الدولي، إلى جانب إطلاق «ملتقى شادي الخليج» ضمن فعاليات المهرجان، مؤكدين أن ذلك ينبع من حرص واهتمام الكويت بالاحتفاء والتكريم والتقدير لرموزها الفنية الرائدة.



جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الثانية التي أقيمت في الملتقى ضمن أنشطة المهرجان الموسيقي، التي حملت مضامين تطور الأغاني الخليجية والمراحل الزمنية والتاريخية التي مرت بها، وتصدى لإداراتها الإعلامي القدير عبدالسلام جادالله، وتحدث خلالها الملحن أنور عبدالله عن مراحل تطور الأغنية الكويتية، والناقد الفني علي فقندش عن مراحل تطور الأغنية السعودية.



كما شارك الباحث محمد جمال عن مراحل تطور الأغنية البحرينية، والموسيقي فتحي محسن عن مراحل تطور الأغنية في سلطنة عمان، والملحن القطري مطر الكواري عن مراحل تطور الأغنية القطرية، والملحن إبراهيم جمعة عن مراحل تطور الأغنية الإماراتية.