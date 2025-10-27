

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس في ضوء الانتخابات التي أجريت أمس وجاءت نتيجة انتخابات اللجان النوعية لدور الانعقاد العادي الأول لفصل التشريعي الثاني، كالتالي:



أولا: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يرأسها حسني حسن عبداللطيف أبو زيد، والوكيلان أحمد محمد حلمي أحمد الشريف، وطارق السيد عبدالعزيز إسماعيل، وأمين سر اللجنة محمد السيد محمد الأجرود.



ثانيا: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، يرأسها أحمد حمدي أبو هشيمة عبدالعزيز، والوكيلان سحر أحمد محمد عبد المنعم، وأماني عبدالعزيز محمد فاخر، وأمين سر اللجنة أشرف عبد الغني السعيد عبد الغني.



ثالثا: لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية، يرأسها محمد مصطفى كمال عبدالله شهده، والوكيلان ياسر السيد عبد المقصود علي، وعبد الحكيم عصمت السادات، وأمين سر اللجنة زاهر محمد هاشم زاهر الشقنقيري.



رابعا: لجنة الدفاع والأمن القومي يرأسها محمد محمد عبداللاه عبد المولى، والوكيلان بهي الدين نصر محمود زغلول، وفهمي عبدالرؤوف فهمي هيكل، وأمين سر اللجنة عصام محمد العزب مصطفى.



خامسا: لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يرأسها محمد نبيل محمد السيد حلاوة، والوكيلان السعيد أحمد عبد المقصود غنيم، وسامح محمد أنور عصمت السادات، وأمين سر اللجنة محمد طارق محمد سعد العكاري.



سادسا: لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة يرأسها أسامة محمد كمال عبدالحميد، والوكيلان جلال عبدالله عبدالعزيز عمر، ومحمد أحمد عبدالرحمن فرج، وأمين سر اللجنة مروة محمود السيد قنصوة.



سابعا: لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل يرأسها أحمد أحمد علي الشعراوي، والوكيلان أكمل الله فاروق محمد أحمد عبد العال، وعلي السيد علي كيوان، وأمين سر اللجنة أحمد حسين فايق صبور.



ثامنا: لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرأسها محمد نبيل سليمان دعبس، والوكيلان نادر يوسف نسيم هندي، وناجح محمد سيد عبدالفتاح، وأمين سر اللجنة غادة أحمد محمد البدوي.



تاسعا: لجنة الشباب والرياضة يرأسها أحمد إحسان مصطفى دياب، والوكيلان هاني مجدي حجاج خليل العتال، وسيف محمد سامح زكريا زاهر، وأمين سر اللجنة نشأت صلاح عبد المحسن حتة. عاشرا: لجنة الصحة والسكان يرأسها هشام مسعد الششتاوي أحمد، والوكيلان حسين عبدالله عبد العال خضير، وشريف وديع ناشد سرجيوس، وأمين سر اللجنة خالد محمد عبد المنعم قنديل.



حادي عشر: لجنة الزراعة والري يرأسها محسن محمود أبو بكر البطران، والوكيلان محمد علاء الدين عبد النبي، وجمال أبوالفتوح محمد محمد، وأمين سر اللجنة محمد إبراهيم إبراهيم شعيب.



ثاني عشر: لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي يرأسها عبد الهادي أحمد الهادي القصبي، والوكيلان صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوي، وهبة مكرم كامل شاروبيم، وأمين سر اللجنة أميرة صابر السيد محمد عفيفي قنديل.



ثالث عشر: لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام يرأسها محمد عمران عاطف الشريف، والوكيلان أيمن محمد حامد محمد شريف، وياسر محمد جلال أحمد توفيق، وأمين سر اللجنة أحمد سيد أحمد عبد اللطيف.



رابع عشر: لجنة الشؤون الدينية والأوقاف يرأسها شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام، والوكيلان محمد طه عبد الحفيظ عبدالله عليوة، ومحمد سليم السيد عطية، وأمين سر اللجنة أحمد السيد سعد تركي.